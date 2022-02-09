ضبط راكب حاول تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان في الحقائب وداخل ملابسه بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان مع راكب مصري، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي.

حيث استوقف ياسر محمد إبراهيم، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكرحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وخاصة ما يخص طب الأسنان، كما هو مدون في مهنته، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هاني نادي، مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم واللذانتلاحظ لهما وجود قطع معدنية متكررة في الحقائب.

وقام أحمد محمود البسيوني، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف جورج صفوت، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر وجود كميات خاصة بزرع الأسنان والاكليريك مخبأة داخل ماكينة قهوة، وكميات أخرى داخل أكياس الشيكولاته، بأكياس السوق الحرة، وكميات أخرى داخل ماتور خاص بكرسي الأسنان.

أمر محمود عبد النبي عباس، مدير الجمرك، بتكليف كل من جورج صفوت وأحمدعطا الله مأمورا الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كميات أخري خاصة بحشو الأعصاب والسنفرة، وغيرها من مستلزمات الأسنان داخل ملابس الراكب التي يرتديها.

وأمر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.



محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان



محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان



محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان