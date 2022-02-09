صادرات مصر الزراعية بلغت 5.6 مليون طن خلال العام الماضى.. اعرف التفاصيل

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة حريصة على التوسعات الأفقية باستصلاح أراضي جديدة، بجانب إنشاء مزارع أخرى جديدة حيوانية وسمكية وداجنة، كما أن هناك اهتمام كبير بمراقبة الجودة من خلال معامل وزارة الزراعة التى حصل الكثير منها على شهادات دولية، وباتت مراجع صحية على مستوى العالم، مما يثبت جهود الدولة المصرية لتحسين القطاع الزراعي، مستكملا: "إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي 5.6 مليون طن وهذا يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار في الجانب الزراعي المصري".

وأضاف القرش فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مع التوسعات التى نقوم بها الدولة المصرية بقطاع الزراعة، وحققت مصر اكتفاء ذاتى فى كل محاصيل الخضر والفاكهة، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج الداجنى والسمكى.

وتابع الدكتور محمد القرش: "مصر تحصل على تنويع الصادرات المصرية واستدامتها لدى دول الاتحاد الأوراسى والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، ما يساعد على جلب دخل من العملة الأجنبية للدولة المصرية"، مشيرًا إلى التزام مصر بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة التي تتوافق مع المعايير العالمية.

وأكمل: "فتحنا أسواق لتصدير الأسماك وبعض المحاصيل الزراعية لدول الاتحاد الأوراسي، ونجحت الدولة المصرية في تغير الموقف الوبائي للدواجن المصرية لزيادة حجم الصادرات المصرية منها".