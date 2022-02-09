شيخ الأزهر يهنئ المستشار بولس فهمى لتعينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للمستشار بولس فهمي ، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في حماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

يعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.