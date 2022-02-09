اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 12:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يهنئ المستشار بولس فهمى لتعينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:28 م
شيخ الأزهر يهنئ المستشار بولس فهمى لتعينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في حماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
 
يعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
 
 

المحكمة الدستورية

السيسى

شيخ الازهر

بولس فهمى

المحكمة الدستورية العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس "الشيوخ" يهنئ المستشار بولس فهمى على اختياره رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:39 م

القومى لحقوق الإنسان: تعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية قرار تاريخى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:36 م

نائبة بتنسيقية الأحزاب تشيد بتعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 08:00 م

رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:45 م

"قومى حقوق الإنسان" يثمن الخطوة التاريخية بتعيين بولس فهمى رئيسا لـ"الدستورية العليا"

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة