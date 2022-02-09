شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأكد اللواء محمود نافع علي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة ومراعاة الإنذار البحري بارتفاع الأمواج والتأكد من اختبار جميع المصبات البحرية علي الكورنيش.

يأتى ذلك استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة الاسكندرية اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ،يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط 70-80 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3.5 - 5.5 أمتار، أيضا هناك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ، و درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجة.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحى علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.