اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:29 م
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شاهد إقبال المواطنين على مبادرة كلنا واحد لعرض السلع مخفضة الأسعار

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:38 م
شاهد إقبال المواطنين على مبادرة كلنا واحد لعرض السلع مخفضة الأسعار كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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واصل المواطنون الإقبال على مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ21 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، للمشاركة فى توفير كل مستلزمات الأسرة، ونظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات، حيث تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم (15 فبراير) الجارى.

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.


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