سيدة تتهم طليق ابنتها بالتعدى عليها فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق ابنتها وعائلته وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالشقة الزوجيه التى تمكنت منها بموجب قرار تمكين.

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من محامى وكيلاً عن (إحدى السيدات "كريمة السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو") ضد كلاً من (طليق الشاكية، شقيقه، والدتهما) لقيامهما بغلق باب العقار واحتجازها وإحداث تلفيات بأبواب ونوافذ الشقة محل إقامتها والتعدى عليها بالسب والشتم.

وبسؤال المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب إليه وإتهم طلقته بالتعدى عليه بالسب والشتم.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيقات وجارى استدعاء المشكو فى حقهما الثانى والثالثة.