سنغافورة: تسجيل 13 ألفا و11 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية الثلاثاء تسجيل 13 آلفا و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 418 ألفا و640 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 877 وفاة.

وأضافت الوزارة أن هناك 1194 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس، و23 مريضا في وحدات العناية المركزة.

وحتى أمس الاثنين، حصل 93% من السكان المؤهلين في سنغافورة على الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، في حين تلقى ما يقرب من 61 % من إجمالي السكان جرعتهم المعززة من اللقاح.