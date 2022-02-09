اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير روسيا بدمشق: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير قانونية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:47 ص
سفير روسيا بدمشق: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير قانونية قصف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف أن الضربات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.

وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك أن روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها، وتقوم روسيا بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية، مضيفا أن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.

وأوضح أن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل .

وكانت وحدات الدفاع الجوي السوري، قد تصدت صباح اليوم الأربعاء لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.

 


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