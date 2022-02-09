رياح شديدة محملة بالأتربة وانخفاض فى درجات الحرارة ببورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من أمام شاطئ البحر المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية بشتى أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.



شهدت محافظة بورسعيد، إنخفاض شديد في درجات الحرارة وغيوم كثيفة بالسماء حالت بين ظهور قرص الشمس بشكل واضح، كما تكونت السحب الكثيفة وشهدت المحافظة هبوب للرياح الباردة المحملة بالأتربة.



وعزف عدد كبير من الصيادين، النزول لمياه البحر الأبيض المتوسط، نظراً لوجود تيارات مائية بالمياه وارتفاع للأمواج.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود أجواء غائمة علي مختلف الأنحاء حيث بدأ ظهور وتكاثر السحب علي شمال البلاد وتساقط للأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومع التقدم في الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها.



كما تنشط الرياح علي شمال البلاد نتيجة تكون منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج بشكل كبير.





المراكب متراكية على رمال البحر



بحر بورسعيد اليوم الأربعاء



شاطئ البحر اليوم



غيوم في سماء محافظة بورسعيد



غيوم كثيفة