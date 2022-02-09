روسيا تسجل أكثر من 183 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا في بيان اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 337 ألفا و390 شخصا بعد تسجيل 669 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافت 97 ألفا و163 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10 ملايين و803 آلاف و305 أشخاص.