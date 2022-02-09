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رغم عطلة البرلمان.. ديلى ميل: التصويت بحجب الثقة عن بوريس جونسون خلال أيام

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:57 م
رغم عطلة البرلمان.. ديلى ميل: التصويت بحجب الثقة عن بوريس جونسون خلال أيام بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن التصويت بحجب الثقة عن سلطة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون المترنحة في غضون أيام على الرغم من دخول النواب فى عطلة بداية من يوم الجمعة المقبل.

 

وتتمتع لجنة عام 1922 لأعضاء حزب المحافظين، والتي تشرف على عملية إزاحة زعيم محافظ، بالقدرة على إجراء أصوات بالوكالة - مما يعني أنه في حالة الوصول إلى عتبة 54 خطابًا الأسبوع المقبل، فلا يزال من الممكن إجراء تصويت على قيادة رئيس الوزراء حتى إذا لم يتمكن النواب من الحضور شخصيًا.

 

بشكل حاسم، هذا يعني أن جونسون الذى واجه دعوات للاستقالة بسبب تعامله مع فضيحة "حفلات داونينج ستريت" التي اجتاحت وستمنستر ، قد يواجه تمردًا على القيادة في غضون أيام على الرغم من محاولاته الأخيرة "لإعادة ضبط" إدارته الفوضوية.

 

واتضح الليلة الماضية أن زعيم حزب المحافظين يخطط لتعديل وزاري كامل هذا الصيف، بينما يستعد لانتخابات عامة في عامي 2023 و 2024.

 

ومع ذلك، سيتعين على زعيم حزب المحافظين أيضًا أن يستعد لزلزال سياسي آخر هذا الأسبوع بينما يستعد السير جون ميجور لاتهام جونسون بتآكل الثقة في السياسة في خطاب بعنوان "هل نثق بالديمقراطية؟" في معهد البحوث الحكومية. .

 

ومن المقرر أن يدعو السير جون إلى التشكيك في رد داونينج ستريت على الحفلات المزعومة التي تخرق الإغلاق ، والتي شهدت في البداية إنكارًا شاملاً صادر عن الفريق الصحفي لجونسون.


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حفلات داونينج ستريت

داونينج ستريت

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