رئيس مجلس التعافى الوطنى الماليزى يعلن إصابته بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلن رئيس مجلس التعافي الوطني الماليزي "محي الدين ياسين"، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا خضوعه للحجر الصحي في المنزل.

وأوضح ياسين رئيس الوزراء السابق، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إنه يعاني من أعراض خفيفة وفي حالة جيدة، وأنه يخضع للعزل في المنزل وفقا لإرشادات وزارة الصحة، محثا أولئك الذين قد كانوا على اتصال وثيق به على الالتزام بالبروتوكولات الصحية السائدة.

ويأتي نبأ إصابة محي الدين بعد يوم من ترؤسه اجتماعا شخصيا للمجلس التعافي الوطني مع وزراء في مجلس الوزراء ومسئولين حكوميين آخرين، وكان وزير الصحة خيري جمال الدين حاضرا أيضا.

وقد شهدت ماليزيا ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، حيث سجلت الإصابات الجديدة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر يوم السبت الماضي قبل أن تستمر في الارتفاع، وقالت وزارة الصحة يوم الاثنين الماضي إن الارتفاع الأخير في عدد الحالات لم يكن متوقعا، وإن معظم الإصابات كانت بدون أعراض أو خفيفة.

وكان محيي الدين قد أعلن أمس الثلاثاء أن المجلس وافق على فتح حدود ماليزيا بالكامل بحلول مارس لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.