رئيس كازاخستان يقوم بزيارة عمل إلى روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية بيريك والي، أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا يومي 10 و 11 فبراير الجاري.

وقال والي - بحسب بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية الثلاثاء - "يقوم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يومي 10 و 11 فبراير الجاري، بزيارة عمل إلى روسيا الاتحادية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف المتحدث أن توكاييف سيجري محادثات مع نظيره الروسي في 10 فبراير بموسكو.. حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب".

وأوضح أن الرئيس الكازاخي سيلتقي في 11 فبراير رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في قازان وسيزور عددا من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجمهورية.