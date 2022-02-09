اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كازاخستان يقوم بزيارة عمل إلى روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:00 ص
رئيس كازاخستان يقوم بزيارة عمل إلى روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية رئيس كازاخستان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية بيريك والي، أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا يومي 10 و 11 فبراير الجاري.
 
وقال والي - بحسب بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية الثلاثاء - "يقوم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يومي 10 و 11 فبراير الجاري، بزيارة عمل إلى روسيا الاتحادية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
 
وأضاف المتحدث أن توكاييف سيجري محادثات مع نظيره الروسي في 10 فبراير بموسكو.. حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب".
 
وأوضح أن الرئيس الكازاخي سيلتقي في 11 فبراير رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في قازان وسيزور عددا من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجمهورية.

رئيس كازاخستان

روسيا

قاسم جومارت توكاييف

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة