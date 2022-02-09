اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الفلبين يدين الهجوم الحوثى على الإمارات

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:00 ص
رئيس الفلبين يدين الهجوم الحوثى على الإمارات دوتيرتى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعرب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية .. مؤكدا تضامن بلاده ودعمها للإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفلبيني،الثلاثاء، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعرب عن شكره للدعم الذي قدمته الإمارات إلى المؤسسات الصحية في الفلبين لتعزيز جهودها في مواجهة جائحة "كورونا"، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

الفلبين

رودريجو دوتيرتى

الحوثيين

الارهاب فى الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة