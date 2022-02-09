رئيس الفلبين يدين الهجوم الحوثى على الإمارات

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أعرب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية .. مؤكدا تضامن بلاده ودعمها للإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفلبيني،الثلاثاء، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعرب عن شكره للدعم الذي قدمته الإمارات إلى المؤسسات الصحية في الفلبين لتعزيز جهودها في مواجهة جائحة "كورونا"، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.