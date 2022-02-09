خبير يوضح طرق الوقاية من تسرب الغاز داخل الشقق السكنية لتجنب وقوع ضحايا

كتب عبد الرحمن سيد

قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدينة السابق، إنه لتجنب وقوع حالات اختناق بسبب تسرب الغاز يجب الالتزام بالعديد من الإرشادات التى يجب القيام بها عند اكتشاف وجود تسريب للغاز، منها سرعة إبلاغ المواطن شركة الغاز عن طريق الخط الساخن لسرعة التعامل معها، وسرعة التوجه إلى محبس الغاز المتواجد بجوار السخان أو البوتاجاز وإغلاقه.

ولفت الخبير السابق، إلى سرعة إغلاق المحبس العمومى بجوار عداد الغاز الطبيعي، مع فتح منافذ التهوية بالمنزل "جميع النوافذ والأبواب"، وعدم التعامل مع أى مصدر للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق، وسرعة إبلاغ شركة توصيل الغاز الطبيعى من خلال الأرقام المدونة على فاتورة استهلاك الغاز.

وأوضح مدير الحماية المدنية إلى ضرورة إبعاد أى مصادر قابلة للاشتعال مع عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ولا التعامل معها نهائيا، حيث من الممكن أن يصدر عنها شرر كهربائي يتسبب فى اشتعال حريق، وعدم إشعال الإضاءة والضغط على الكبس الكهربائى، وعدم القيام أيضا بإغلاق المفتوح.

واستطرد الخبير السابق، إلى أهمية الانتباه لعدم تكرار فتح الأنبوبة دائما دون غلقها، وعدم وجود فتحة تهوية داخل الشقة يسبب اختناق ويؤدى إلى فقدان خسائر فى الأرواح، مضيفا أن هناك من يدخل الحمام دون فتح جزء من الشباك الخاص به، ما يسهم فى انتشار الغاز بالمكان وحدوث اختناق، لذلك يجب تهوية المكان بأى شكل.

واستطرد مدير الحماية المدنية السابق، أنه قبل نوم قاطنى العقار عليهم التأكد من غلق مصدر الغاز سواء بالمطابخ أو السخان، وفى حال وجود "تنفيس" يجب إبلاغ الشركة والحماية المدنية وعدم الاقتراب من الكهرباء، أو كسر زجاج الشقة لعدم حدوث انفجار مع عدم إحكام غلق شبابيك المطبخ وإيجاد فتحة تهوية أو مدخنة بالمكان، ولعل أبرز أسباب تسرب الغاز من الأنبوبة هو تشقق خرطوم الأنبوبة سواء من ارتفاع دراجات الحرارة أو كثافة الأدخنة أو نقل الأنبوبة من مكان لآخر داخل الشقة، مطالبا بالـتأكد من مراجعة الخرطوم بشكل مستمر، لمنع التسرب أو حدوث اشتعال.