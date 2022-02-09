خادم الحرمين لبايدن: ندعم جهود الإدارة الأمريكية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى

كتب محمد جمال

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمنى المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا، ما أبداه من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووى، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران فى المنطقة، ومؤكدًا فى الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد فى المنطقة ومواصلة الحوار.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.