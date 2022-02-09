حياة كريمة.. مد شبكات الصرف الصحى وإنشاء كوبرى بقرية البكرية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، مواصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تجرى متابعة المشروعات التنموية التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، مشيرا إلى استمرار العمل فى مشروع إنشاء مدرسة الشهداء الإعدادية ووحدة الإسعاف بطنسا بني مالو، ومد شبكات الصرف الصحى وإنشاء كوبري البكرية بقرية البكرية.