حياة كريمة.. مد شبكات الصرف الصحى وإنشاء كوبرى بقرية البكرية فى بنى سويف

أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، مواصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تجرى متابعة المشروعات التنموية التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، مشيرا إلى استمرار العمل فى مشروع إنشاء مدرسة الشهداء الإعدادية ووحدة الإسعاف بطنسا بني مالو، ومد شبكات الصرف الصحى وإنشاء كوبري البكرية بقرية البكرية.
حياة كريمة.. مد شبكات الصرف الصحى وإنشاء كوبرى بقرية البكرية فى بنى سويفالأربعاء، 09 فبراير 2022 05:00 ص
نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، مواصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الكشف على 780 مريضا خلال قوافل طبية لمبادرة حياة كريمة بقرى البحيرةالثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:34 م
حصر مشروعات مقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية من حياة كريمة بالواسطى شمال بنى سويفالثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:55 م
حياة كريمة ببنى سويف.. مدارس وإسعاف ومجمعات خدمية وزراعية بقريتى طنسا وقمبشالثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:00 ص
رى كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 243 كيلو ترع بالقرى والمدن فى إطار "حياة كريمة"الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية لـ"حياة كريمة"الإثنين، 07 فبراير 2022 10:38 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة