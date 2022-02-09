حياة كريمة.. تعرف على مشروعات المبادرة بقرية جريس بأبو قرقاص فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع، عددا من المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 192 قرية و757 تابعا، بتكلفة تقدر بحوالى 23 مليار جنيه فى 5 مراكز وهى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، وبنى مزار وسمالوط.



ومن بين تلك المراكز مركز أبوقرقاص الذى يجرى فيه الكثير من المشروعات فى عدد من القرى ومنها قرية جريس التابعة للمركز، والتى يتابعها اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي ستغير خريطة الريف المصري.



وأكد رئيس المركز، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.



ومن بين تلك المشروعات، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى، والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمعا زراعيا.



وأكد أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.



كما يجرى رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما تشهد أيضا الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وعدد من المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية جريس والقرى التابعة.