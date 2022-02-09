حريق ضخم يلتهم مجموعة شقق سكنية فى مدينة أوكلاهوما الأمريكية.. فيديو

كتب محمد جمال

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، التهم شققًا سكنية في مدينة أوكلاهوما الأمريكية، ويواصل رجال الإطفاء مكافحة حريق في مبنى سكني بشمال غرب أوكلاهوما سيتي، صباح الأربعاء، وتم استدعاء طواقم الإطفاء في الأصل لإطفاء النار في 1100 بلوك شمال غرب شارع 63 بعد الساعة 7 مساء الثلاثاء، بحسب "سكاى نيوز".

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى مقاطه فيديو للحريق.

#OklahomaCity

Livestream to local news helicopter overheard of large apartment building fire. https://t.co/3zDmM4x11a pic.twitter.com/yOsj3ZMbM7 — Shane B. Murphy (@shanermurph) February 9, 2022

وتتواصل النيران لمدة تصل إلى 12 ساعة، حيث تواصل أطقم العمل التعامل مع النقاط الساخنة حول المبنى، ووفقًا لإدارة المطافئ في أوكلاهوما سيتي، فقد تم تغيير أطقم الإطفاء في حوالي الساعة 7 صباحًا بتوقيت الشرق الأمريكي حيث لا يزالون في الموقع يكافحون الحريق.