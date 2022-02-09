حبس عصابة سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى المقطم 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامى، تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة بإستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى، وعُثر بداخل السيارة على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما"- فرد خرطوش- طلقة لذات العيار.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج".

وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة. كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ ، وكذا ضبط "2 شاشة، 2 جهاز لاب توب، جهاز ميكرويف، 3 قطع مكبر صوت" من متحصلات وقائع السرقة. باستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.