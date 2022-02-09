حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمنيرة الغربية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فى المنيرة الغربية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطلين فى ترويج المواد المخدرة بين عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما.

بمواجهة المتهمين، اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بالإتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.