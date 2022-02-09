جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد والحضارة المصرية القديمة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر موسما سياحيا شتويا مميزا هذا العام، حيث إنه مع دخول فصل الشتاء يستمتع السائحون من حول العالم بالرحلات الأثرية والسياحية التى تجذب الجميع فى شرق وغرب الأقصر، حيث تجذب الحضارة المصرية القديمة والمواقع السياحية جميلات أوروبا والعالم للاستمتاع بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.



وقال محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، إنه تم الاستعداد للموسم السياحى بعقد سلسلة اجتماعات مع مسئولي الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث سبل إنجاح الموسم السياحي المقبل، وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي واجهها قطاع السياحة خلال الفترة السابقة فى ظل تراجع معدلات السياحة فى شتى أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، ووسط توقعات بانتعاش الحركة السياحية خلال الموسم السياحى القادم داخل مصر ومحافظة الأقصر.



واستمع نائب محافظ الأقصر إلى مطالب القطاع السياحى بالمحافظة والدعم، الذي يمكن تقديمه خلال المرحلة الحالية لتذليل أى معوقات تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية لتمكينهم من مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وتوفير كافة الأجواء المناسبة استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية خلال الموسم القادم بكامل الجاهزية.



وقال صلاح الماسخ، مدير معابد الكرنك، إن المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر تشهد حركة من توافد السياح من دول أمريكا وروسيا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية، وسط بهجة وفرحة كبيرة بالطقس المميزة فى عاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تسير زيارات السائحين بصورة طبيعية تماما والمعابد تفتح أبوابها أمام الأفواج السياحية من الصباح الباكر، وتستقبل عددا من الزوار الأجانب والمصريين وتتوافد الأفواج بالآلاف من الزوار بصورة مميزة للغاية تؤكد على نجاح الموسم السياحي هذا العام بالمحافظة، موضحاً أن تلك الطفرة السياحية تأتى فى ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيدي مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية، حيث تزداد أعداد السائحين بالكرنك بعد نجاح أكبر حدث عالمى العام الماضى فى محافظة الأقصر لافتتاح المشروع القومي الأهم فى الأقصر وهو "إحياء طريق الكباش الفرعونى.



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (1)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (2)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (3)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (4)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (5)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (6)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (7)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (8)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (9)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (10)



جميلات العالم يستمتعن بسحر المعابد (11)