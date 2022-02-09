جامعة جنوب الوادى تنظم 183 قافلة شاملة فى إطار مبادرة حياة كريمة

قنا - صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يعتزم تنفيذ مجموعة متنوعة من القوافل الشاملة اعتبارا من فبراير 2022 وحتى ديسمبر 2022 وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوجيه كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجاً وتنمية الريف المصرى.

وأشار غرباوي، إلى أن عدد هذه القوافل يصل إلى 183 قافلة تضم خدمات طبية بشرية وطبية بيطرية وقوافل توعوية وذوى الاحتياجات الخاصة، وتمريضية وزراعية ورياضية ومشروعات صغيرة وحرف وانشطة متنوعة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عام 2021 شهد مشاركة كليات الطب والطب البيطرى و التربية النوعية والرياضية والزراعة والتربية فى القوافل الشاملة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعدد 181 قافلة لقرى ونجوع ومراكز محافظة قنا بلغ عدد المستفيدين من هذه القوافل أكثر من 50 ألف حالة فى إطار مبادرة حياة كريمة.