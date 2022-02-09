جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لقرى حياة كريمة.. اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية قافلة طبية مجتمعية لمنطقة النهضة ببرج العرب ضمن قرى حياة كريمة، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبوالنجا نائب رئيس الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء 9 فبراير الجارى.



وصرحت الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة، بأن القافلة تشمل عددا من التخصصات الطبية المختلفة منها الرمد - الجلدية – الأطفال – النساء والتوليد – جراحة عامة – عظام – وإجراء مسح عن السمنة والضغط والبول السكري.

كما تشارك كلية طب الأسنان من خلال عيادة أسنان متنقلة لتقديم خدمات الكشف والخلع وتنظيف اللثة، والتثقيف الصحي وتشارك كلية الصيدلة في تقديم وإمداد القافلة بالأدوية للعيادات المختلفة بالتعاون مع بنك الدواء وعدد من شركات الأدوية المختلفة، كما تقوم كلية التمريض بتقديم توعية صحية للأمراض المزمنة فى الحوامل والأطفال.

وفى الجانب المجتمعي تشارك كليات الزراعة والطب البيطري بتقديم عدد من الخدمات المختلفة لأهالى المنطقة مثل تشجير مدخل القرية، وتنظيم ورش عمل للمشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية، ومشاريع الإنتاج الحيواني، والمكافحة الحيوية للمحاصيل الزراعية، وكذلك إنتاج الألبان وتسمين الدواجن، والكشف عن الماشية والأغنام والدواجن، وكذلك قيام طلاب كلية التربية بتنظيم دورات لمحو الأمية لأهالى القرية.