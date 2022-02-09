جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية متكاملة إلى قرى حياه كريمة

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت القافلة الطبية المجتمعية الشاملة التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية إلى منطقة النهضة بحي العامرية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لأعضاء القافلة قبل انطلاقها من أمام مبنى إدارة الجامعة، على جهدهم ودورهم في خدمة المجتمع والقري الأكثر إحتياجاً، مؤكداً أن الجامعة تولي ملف خدمة المجتمع اهتماماً كبيراً، وذلك فى إطار توجيهات المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح المواطن المصري، ومن ضمنها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة اليوم شملت عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة للكشف علي أهالي المنطقة، وتضمنت تقديم خدمات في مجال طب الأسنان والتمريض، وكذلك تقديم خدمات زراعية وخدمات بيطرية، وفصول محو الأمية، وأضاف أن فريق العمل بالقافلة قام اليوم بتوقيع الكشف الطبي علي 771 حالة وصرف الأدوية اللازمة لهم،وتحويل عدد 150 حالة إلي المستشفي الرئيسي الجامعي، والكشف علي الماشية والاغنام والدواجن والخيول، وإجراء بعض العمليات الجراحية للحيوانات ، والقيام بمحو أمية عدد كبير من الأهالى.