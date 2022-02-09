جارديان: اعتقالات لسائقين مناهضين للقاحات بعد إغلاق جسر رئيسى فى كندا

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على توقف حركة المرور عند أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا في أمريكا الشمالية ، حيث قام سائقو الشاحنات الكنديون وغيرهم من الغاضبين من تفويضات اللقاح بنشر احتجاجهم خارج أوتاوا.

وبدأت الشاحنات في إغلاق جسر "السفير" الذي يربط بين مدينتي ديترويت وويندسور في وقت متأخر من يوم الاثنين ، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور في كلا الاتجاهين. يوم الثلاثاء ، ظل الدخول إلى كندا محظورًا بينما تباطأت حركة المرور المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن كل يوم ، تعبر 8000 شاحنة عادةً الجسر ، والتي تتعامل مع حوالي 27٪ من التجارة بين كندا والولايات المتحدة. كما استهدف المتظاهرون معبرًا حدوديًا رئيسيًا آخر في كوتس ، ألبرتا.

وظلت العاصمة الكندية محاصرة بمئات المركبات من "قافلة الحرية" بينما دعا منظمو الاحتجاج إلى اجتماع مع جميع القادة السياسيين الفيدراليين - باستثناء رئيس الوزراء ، جاستن ترودو - لإيجاد "حل سلمي" للأزمة.

وقالت شرطة أوتاوا ، يوم الثلاثاء ، إنه تم إلقاء القبض على 23 شخصًا على صلة بـ "المظاهرات غير القانونية".

وصرح نائب قائد شرطة أوتاوا ستيف بيل للصحفيين بأن الشرطة جمدت العديد من المركبات الثقيلة المشاركة في الحصار.

وقال إن حوالي ربع شاحنات الاحتجاج البالغ عددها 418 في منطقة وسط المدينة بها أطفال ، وإن الشرطة قلقة على رفاههم فيما يتعلق بمخاطر البرد والضوضاء وأول أكسيد الكربون والوصول إلى الصرف الصحي.

وكرر ترودو يوم الاثنين دعواته لإنهاء الاحتجاج ، قائلاً: "يحاول الأفراد حصار اقتصادنا وديمقراطيتنا وحياة مواطنينا اليومية. يجب أن يتوقف ".

وفي كلمته أمام مجلس العموم ، أقر رئيس الوزراء أن "هذا الوباء امتص جميع الكنديين" وأن "الجميع سئم من ارتداء الأقنعة والاضطرار إلى اتباع القيود الصحية" ، لكنه أشار إلى أن كندا لديها واحدة من أعلى التطعيمات معدلات في العالم وناشد مواطنيه لمواصلة الاستماع إلى العلم.