ثقافة الأقصر تقدم محاضرات توعوية وورشا لدعم الأطفال.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، دعم الشباب والأطفال فى قصور الثقافة المختلفة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بالأقصر، على مدار الـ48 ساعة الماضية، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أجيالنا والبناء الثقافي" وتحدث محمد إبراهيم عن الأجيال والبناء الثقافي وأهمية الثقافة للأجيال، بالإضافة إلى محاضرة عن "أسس التنمية البشرية" تناولت أهمية وأسس التنمية البشرية ودورها، إلى جانب عرض مسرح عرائس بعنوان "ثورة 25 يناير" أداء سلوى جودة.



وعقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "المرأة شقائق الرجال شركاء البناء" وتحدث محروس سعد جاد الرب عن دور المرأة في بناء المجتمع وفي العصر القديم والعصر الحديث، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الألفاظ المشتركة المعاني فى اللغة العربية" وأوضح أ.د النوبي عبد الراضي تعريف وأنواع الألفاظ المشتركة المعاني، كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "شاعرة بنى سليم الخنساء بنت عمرو" وتحدث عمرو عبد الصبور عن حياتها ونشأتها ومقتل أخويها معاوية وصخر واستشهاد أولادها الأربعة وشعرها وخصائصه والصحابية الشاعرة القدوة.



بينما نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التجريب فى المسرح" وأوضح المخرج المسرحي محمود النجار ما هو التجريب وشرحه وأهم رواد التجريب، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وأغنية وطنية "بسم الله" غناء المجموعة، وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر إنشاد ديني للمنشد يحي بحر وأنشد "يا جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".



فيما أعد المركز الحضري ورشة حكي عن" سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه" إلقاء ممدوح محمد، كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي أسئلة عامة فنية ودينية ورياضية للأطفال لاكتسابهم المعلومات إدارته إيمان علي ومني عبدالغني، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها الورشة شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.







