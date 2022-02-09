تونس تستأنف "صلاة الجمعة" منذ تعليقها فى 12 يناير الماضى

أ.ش.أ

قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية، استئناف صلاة الجمعة بداية، من بعد غد الجمعة، بعد تعليقها منذ 12 يناير الماضي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لمحاربة انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول الصحة بالمعالم الدينية.

يذكر أن الوزارة قررت تعليق صلاة الجمعة يوميْ 14 و21 يناير الماضي مع مواصلة الصّلوات الخمس، ثم قامت بتمديد التعليق أسبوعين اخرين.

وطالبت الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية والمتمثلة في إظهار جواز التلقيح، والوضوء بالبيت، وإحضار السجاد الخاص، وارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد.