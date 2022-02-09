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تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ القرارات المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:26 ص
تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ القرارات المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
كتب : أحمد جمعة

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أعلن نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول أن المجلس المركزى كلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.

وقال العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن المجلس المركزي، شدد على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها المظلة الأعلى للكل الفلسطيني.

وأوضح العالول أن شهداء نابلس الثلاثة الذي ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى دفعوا ثمن مقاومتهم، مضيفاً أن شعبنا يدفع ثمن مطالبته بالحرية والاستقلال.


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