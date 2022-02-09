تقلبات جوية بالإسكندرية والأمواج تضرب الكورنيش والإسكندرانية بيتصوروا سيلفى.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث شهدت المحافظة زيادة فى شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر ، مع انخفاض فى درجات الحرارة وسجلت العظمى 16 درجة، و11 درجة فى الصغرى.



وأجرى اليوم السابع جولة على كورنيش الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل، حيث خرج أهالى الاسكندرية للاستمتاع بالأجواء الشتوية والتقاط الصور السيلفى، وتناول الأيس كريم والترمس والتنزة على الكورنيش وسط حالة التقلبات الجوية، مع بداية شهر أمشير و الملقب ب "أبو الزعابيب" لانه يتميز بتقلبات جوية حادة و به 10 أيام من الرياح الشديدة المحملة بالأتربة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الاسكندريه أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط 70-80 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3.5 - 5.5 امتار، أيضا هناك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا .



وقد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات اعتبارا من اليوم الاربعاء و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار ،كما تستمر اعمال التطهير للشنايش و المطابق و تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.



تجمع أهالي الإسكندرية على الكورنيش



تجمع كورنيش الإسكندرية



جانب من ارتفاع الأمواج اليوم



جانب من الكورنيش اليوم الأربعاء



سماء اسكندرية اليوم الأربعاء_1



شاطئ اسكندرية اليوم الأربعاء



شاطئ البحر اليوم الأربعاء



كورنيش اسكندرية اليوم الأربعاء



كورنيش الإسكندرية اليوم الأربعاء