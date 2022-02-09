اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:34 م
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تعليم الوادى الجديد يشارك تصفيات مسابقة فرسان القراءة على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:03 م
تعليم الوادى الجديد يشارك تصفيات مسابقة فرسان القراءة على مستوى الجمهورية جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأربعاء ، عن مشاركة مجموعة من طلاب المحافظة بتصفيات الجمهورية لمسابقة فرسان القراءة و الذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المديرية .

وقال جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارتى الداخلة والفرافرة وبالتعاون مع توجيه عام المكتبات واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) للقرى والمراكز المشاركة بمبادرة حياة كريمة بالإداراتين

وفى سياق متصل أعلنت المديرية عن بدء تنفيذ  البرنامج التدريبى ( تطوير الذات ) للعاملين بقطاع تعليم المحافظة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة والمنفذ بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وضمن الخطة النصف سنوية للإدارة وتبلغ مدة البرنامج 3 ايام بواقع 12 ساعة تدريبية ، ويهدف لتنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية .

 

 


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