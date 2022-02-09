تعرف على الفوائد الصحية لنقع القدمين في خل التفاح.. أبرزها قتل الجراثيم

كتبت - ميرفت رشاد

لا شك أن لخل التفاح الكثير من الفوائد الصحية يمكن أن يمنع الكثير من الأمراض، ويعالج مشاكل الجهاز التنفسي ويساعد على إنقاص الوزن، بل ويساعد في الحصول على جهاز هضمي صحي، يمكن استخدامه أيضًا كمطهر للمنزل، هذا العلاج الطبيعي لكل شيء تقريبًا له أيضًا الكثير من الفوائد عندما يتعلق الأمر بوضع قدميك في هذا الخل كل ليلة، يساعد على إزالة البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض من الجسم، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

على الرغم من أنه يحتوي على رائحة مميزة يمكن أن تكون غير محتملة بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أن فوائده الصحية من خلال غمر قدميك فيه تتجاوز هذا العيب كثيرًا، نعلم أن أقدامنا بها الكثير من الجراثيم ونعاني من نقص الأكسجين، حيث يتم تغطيتها طوال اليوم بأحذيتنا أو جواربنا، يمكن أن يكون هذا ضارًا جدًا لأقدامنا لأنه يمكن أن يؤدي بنا إلى جفاف القدمين والالتهابات الفطرية الأخرى، ويؤدى استخدام خل التفاح إلى قتل الفطريات والميكروبات المسئولة عن الرائحة الكريهة في أقدامنا.

إليك ما عليك القيام به:

1. في الماء الفاتر (وليس الساخن) ، أضف كوبًا من خل التفاح.

2. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي لتحسين الرائحة.

3. انقع قدميك فيه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

الفوائد الصحية لنقع القدمين فى خل التفاح:

تهدئة آلام عضلات القدمين

التخلص من رائحة القدم الكريهة

تخفيف الآلام الناتجة عن حروق الشمس الطفيفة

شفاء الجلد الجاف

تخلص من فطريات أظافر القدم

إزالة البثور

تخلصي من الكعب المتشقق

لذلك إذا كنت تعاني من رائحة القدم الكريهة أو آلام عضلات القدمين ، فجرّب هذه المحاولة، يمكن أن يوفر لك القيام بذلك يوميًا الراحة من الكعب المتشقق، إذا كان حذاؤك بها رائحة كريهة ، فيمكنك رشها للتخلص منها.