تعرف على اختصاصات إدارة فض المنازعات بدار الإفتاء وكيفية التواصل معها

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء إنه تماشيًا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقى الشامل فى إداراتها، واستكمال الإنجازات التى حققتها خلال الأعوام السابقة فى رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التى تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار.

وتشمل الإدارات الجديدة الإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم، كما تمتلك الدار العديد من الإدارات الأخرى المهمة، ونستعرض اليوم كيفية التواصل مع إدارة فض المنازعات كالآتى:



فض المنازعات:

إدارة فض المنازعات تعنى بالحكم والفصل فى كل المنازعات الاجتماعية والمالية وتقسيم التركات وقضايا الديات والجراح والإصابات، وكل ما فيه خلاف بين الناس، ويتم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف رقم 0225910441، أو عن طريق الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية لتقديم طلب وتحديد موعد، مع التنبيه على حضور جميع أطراف النزاع.