تحرير 48 محضرا لمخابز مخالفة فى حملات تموينية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، على المخابز السياحية والبلدية، وذلك للتأكد من أسعار وجودة رغيف الخبز والمخبوزات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية، وبرئاسة المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، عن تحرير محضرين حيازة سلع بدون بيانات ومستندات دالة على مصدرها، و15 محضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف الأفرنجي، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين داخل المخابز، و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .

كما أسفرت الحملة في مجال المخابز البلدية التموينية عن تحرير 3 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، ومحضرين إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين بها.