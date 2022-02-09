تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عاطل فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة عاطل بمنطقة الهرم، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الجثة لعاطل وتم إجراء مناظرة لها.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.