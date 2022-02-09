تجديد حبس المتهمين بسرقة هاتف خالد الغندور 15 يوما لاتجارهم فى المخدرات

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات.

كان المتهمين تم إحالتهم فى وقت سابق إلى المحاكمة بتهمة سرقة هاتف اللاعب خالد الغندور من أعلى دائرى المعادى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عقب ضبطهم في واقعة السرقة، تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين، وأمرت بالتحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها، ووجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على المتهمين بسرقة خالد الغندور أعلى الطريق الدائري وبحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت التحريات أن المتهمين "أ.م" ويبلغ من العمر 25 سنة والثانى "م.س" 28 سنة، قاما بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف.