"بيطرى قنا" يعلن بدء تنفيذ وحدة تخزين النيتروجين السائل

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بدأت فى تنفيذ وحدة إنتاج النيتروجين السائل لتلبية احتياجات قطاع الطب البيطرى ومديرية الصحة، وعدد من الصناعات القائمة على هذه المادة.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن الوحدة سوف تساهم فى سد احتياجات الأطباء البيطريين العاملين في مجال التلقيح الصناعى.

وأكد يوسف، أن ذلك يأتى فى إطار خطة المديرية للرقى والتقدم بمنظومة الطب البيطرى بقنا وتحقيق أقصى استفادة للمواطن القنائى من جهود الدولة والحفاظ على أمنه الغذائى والصحى.