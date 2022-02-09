بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.. خطوات التظلم على النتيجة

كتب محمود طه حسين

اعتمد محافظ القاهرة اليوم الأربعاء نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.2%، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم على النتيجة.

- التقدم بطلب تظلم فى الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب.

- سداد الرسوم المقررة على التظلم.

- يتم التظلم على المادة أو أكثر.

- يتم فحص التظلم من قبل الإدارة والمديرية التعليمية.



- فى حالة ما إذا تثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .