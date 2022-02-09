اليوم السابع
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بسبب خلاف عائلى.. أب يقتل أبناءه وينتحر فى ولاية فلوريدا الأمريكية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:30 ص
بسبب خلاف عائلى.. أب يقتل أبناءه وينتحر فى ولاية فلوريدا الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أقدم رجل من ولاية فلوريدا على إطلاق النار على اثنين من أبنائه وقتلهما، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر، خلال إشكال عائلى فى إحدى ضواحى مدينة ميامى.

وقال المحققون، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الرجل أطلق النار على ابنته البالغة من العمر 12 عاما، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، خارج مجمعهم السكني في ميامي، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر.

وأوضحت الشرطة، إن والدة الطفلين كانت هناك وقت الحادث، لكنها لم تصب بأذى.

ولم يكشف على الفور عن هوية الأب القاتل وأسباب اقترافه لهذه الجريمة.


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