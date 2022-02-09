اليوم السابع
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بريطانيا وبولندا يدافعان عن سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:01 م
بريطانيا وبولندا يدافعان عن سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وزير الدفاع البريطاني بن والاس
أ.ش.أ

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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس ونظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك أن لندن ووارسو ستدافعان عن سيادة أوكرانيا و"سياسة الباب المفتوح" التي يتبعها الناتو.

وقال والاس في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن بولندا هي واحدة من أقدم حلفائنا و"باعتبارنا شركاء أقوياء في الناتو وأوروبا، فإننا سنقف بحزم في حماية السيادة الإقليمية لأوكرانيا وسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو"، مشيرا إلى أنه في الاجتماع مع بلاشتشاك، ناقش الزعيمان الحاجة إلى حوار متواصل مع الحكومة الروسية من أجل تعزيز الاستقرار ووقف تصعيد القوات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

 

 

 

 


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أوروبا

الناتو

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