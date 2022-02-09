اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:26 ص
أكرم القصاص
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بريطانيا: تسجيل 66 ألفا و183 إصابة جديدة بكورونا و314 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:00 ص
بريطانيا: تسجيل 66 ألفا و183 إصابة جديدة بكورونا و314 وفاة خلال 24 ساعة لقاح كورونا - ارشيفية
ا ش ا

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أفادت وزارة الصحة البريطانية الثلاثاء بأنه تم تسجيل 66 ألفا و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 17 مليونا و932 ألفا و803 إصابات.
 
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 314 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 158 ألفا و677 وفاة.
 
 

بريطانيا

الصحة البريطانية

اخبار العالم

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