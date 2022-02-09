بريطانيا: تسجيل 66 ألفا و183 إصابة جديدة بكورونا و314 وفاة خلال 24 ساعة

ا ش ا

أفادت وزارة الصحة البريطانية الثلاثاء بأنه تم تسجيل 66 ألفا و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 17 مليونا و932 ألفا و803 إصابات.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 314 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 158 ألفا و677 وفاة.