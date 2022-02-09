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بايدن يؤكد للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية فى الدفاع عن شعبها وأراضيها

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:48 م
بايدن يؤكد للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية فى الدفاع عن شعبها وأراضيها جو بايدن
كتب محمد جمال

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن والملك سلمان ناقشا تطورات بالمنطقة منها هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في السعودية.
 
وأضاف فى بيان أن الرئيس الأمريكى أكد للعاهل السعودى، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين.
 
بيان البيت الأبيض
بيان البيت الأبيض
 
يذكرأن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى، إن: "الحوثيين شنوا 400 هجوم عبر الحدود اليمنية حتى الآن".
 
 
وأضاف كيربى، فى تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن: "قاعدة الظفرة التى تضم أمريكيين في أبو ظبي تعرضت لهجومين، كما أن شعبي السعودية والإمارات يتعرضان لهجمات".
 
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت سابقا بمحاسبة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مطار أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

جو بايدن

الملك سلمان

السعودية

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