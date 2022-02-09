اليوم السابع
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بايدن: أمريكا حققت نموا اقتصاديا تاريخيا خلال عامى الأول بالبيت الأبيض

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:10 م
بايدن: أمريكا حققت نموا اقتصاديا تاريخيا خلال عامى الأول بالبيت الأبيض جو بايدن
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا خلال عامه الأول بالبيت الأبيض.
 
جاء ذلك فى تدوينة نشرها بايدن، على"تويتر"، اليوم الأربعاء، بشأن الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة.
 
وتابع بايدن: "رغم ما حققناه، فإن هناك المزيد الذي نسعى لتحقيقه من أجل خفض تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي وتكاليف الرعاية الصحية والأدوية".
 
وشدد بايدن على أن إدارته تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للأمريكيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو جوهر أجندته الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.
 
ومنذ حملته الانتخابية يخوض بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، مواجهة شرسة مع دونالد ترامب، الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، بشأن العديد من السياسات الاقتصادية وخاصة قضية الضرائب.
 
وبينما كان ترامب يتبنى سياسة ضريبية تقوم على منح الشركات والأثرياء تخفيضات ضريبية بدعوى تشجيع الاستثمار، فإن سياسة الرئيس الحالي جو بايدن تعتمد على جعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ"حصصهم العادلة" من الضرائب وتخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة.
 

جو بايدن

أمريكا

البيت الأبيض

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