اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:55 ص
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انقطاع المياه عن مدينة نجع حمادى وبعض القرى بالأقصر اليوم

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:00 ص
انقطاع المياه عن مدينة نجع حمادى وبعض القرى بالأقصر اليوم قطع مياه أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن انقطاع المياه بعدد مناطق، اليوم الأربعاء، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن انقطاع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرى "القمانة بنواحيها وأولاد نجم والحلفاية بحرى، وزليتم وبهجورة بنواحيها، والمستت، الدرب" من الساعة 8 والنصف مساءً حتى الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، وذلك نظراً لقيام الشركة بتطهير خزان المياه العكرة الرئيسى بمأخذ المحطة الكبرى بمدينة نجع حمادى.

ونوهت شركة المياه، على المواطنين قاطنى تلك المناطق وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.


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