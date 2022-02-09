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انتهاء مهلة تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة 28 فبراير الجارى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:39 ص
انتهاء مهلة تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة 28 فبراير الجارى وزارة العدل-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تنتهي المهلة القانونية الأخيرة التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة فى 28 فبراير الجارى.

ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين.

ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.

وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، وتضمن الحصاد بالنسبة لرقمنة إقرارات الذمة المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد تطبيق إلكتروني يستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وميكنة إقرارات الذمة المالية وطباعتها على أوراق مؤمنة من مركز الإصدارات المؤمنة والذكية للموظفين غير المنتقلين.


وزارة العدل

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جهاز الكسب غير المشروع

العاصمة الإدارية

المستشار عمر مروان

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اليوم السابع بلس

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