اليوم وغدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، 10 رحلات طيران دولية قادمة من عدة مطارات مختلفة، ضمن الـ51 رحلة طيران، التى من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.



وأكدت كشوف رحلات الطيران وصول رحلتين من التشيك اليوم الأربعاء ، وغدا الخميس يستقبل المطار 8 رحلات بينها 4 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا وأخرى من هولندا ورحلة ألمانيا وأخري داخلية من مطار القاهرة الدولي.



كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوروبية.



وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.



كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.