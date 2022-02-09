اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان تعلن أول إصابة فى العائلة الإمبراطورية بفيروس كورونا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:13 ص
اليابان تعلن أول إصابة فى العائلة الإمبراطورية بفيروس كورونا الأميرة يوكو
أ.ش.أ

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أعلنت العائلة الإمبراطورية اليابانية إصابة الأميرة "يوكو" بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لتصبح أول حالة في العائلة الإمبراطورية . 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية(إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الأميرة اليابانية البالغة من العمر 38 عاما إلى مستشفى وكالة البلاط الإمبراطوري كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن وكالة البلاط الإمبراطوري أفادت بأن الأميرة اشتكت من التهاب في الحلق ولم تظهر عليها أي أعراض أخرى.

وأشارت القناة إلى أن الأميرة يوكو تقيم بمفردها ولا يزال من غير المعروف كيفية إصابتها بالفيروس، موضحة أنها التقت بشقيقتها الكبرى الأميرة "أكيكو" قبل عدة أيام من ظهور الأعراض عليها، ولم تظهر على الأميرة "أكيكو" أي أعراض حتى الآن، لكن سيتم إجراء اختبار لها للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

 


العائلة الإمبراطورية

اليابان

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فيروس كورونا

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