الهند تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نيودلهى (أ ش أ)

سجلت الهند 71 ألفاً و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 42 مليوناً و410 آلاف و976 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي للوفيات إلى 505 آلاف و279 شخصا بعد وفاة 1217 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 172 ألفا و211 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 41 مليوناً و12 ألفاً و869 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 892 ألفاً و828 حالة.