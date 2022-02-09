النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق ورشة ميكانيكا بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل ورشة ميكانيكي بمنطقة العياط؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير خبراء الآدلة الجنائية بشأن فحص أثار الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل ورشة ميكانيكي فى منطقة العياط، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق سياراتين بطريق كورنيش النيل فى منطقة المعادي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

واشترطت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية من الحرائق:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.