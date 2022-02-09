المفوضية الأوروبية ترصد خمسة مليارات يورو إضافية لدعم تعافى أوروبا

أ.ش.أ

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن رصد 5 مليارات يورو إضافية، في أول طرح جماعي للسندات في عام 2022، ليتم ضخها في صندوق الجيل القادم، بهدف مساعدة البلدان الأعضاء على الخروج بشكل أقوى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن تمويل الجيل القادم ارتفع بذلك إلى 78.5 مليار يورو، بما يساعد المفوضية في الحفاظ على زخم تعافي أوروبا من جائحة كوفيد-19.

وأضاف البيان: أن الاكتتاب في السند تجاوز 13 ضعفًا مما كان عليه، محققا إجمالي طلبات بقيمة 64.1 مليار يورو، وقد مكن هذا الطلب القوي المفوضية من وضع السندات في ظل ظروف تسعير جيدة للغاية ، في إشارة إلى الثقة القوية من جانب المستثمرين في برنامج وصندوق الجيل القادم فيما استكملت المفوضية هذا الإصدار بسندات إضافية بقيمة 2.2 مليار يورو لمدة خمس سنوات لتمويل القروض المتتالية للبرتغال بموجب آلية الاستقرار المالي الأوروبية (EFSM).

من جانبه، قال مفوض الميزانية والإدارة، يوهانس هان:" تعكس صفقة اليوم قوة الاتحاد الأوروبي كمصدر، ولقد قمنا بتنفيذ صفقة معيارية بشروط مفيدة وهي نتيجة ممتازة، وعلى هذا الأساس ستواصل المفوضية دعم الدول الأعضاء في جهودها لتخفيف وطأة الوباء ،وإعادة بناء اقتصاداتها على أساس أكثر رقمية واستدامة".

وباستخدام الأموال التي تم جمعها بالفعل في إطار الجيل القادم، مولت المفوضية حتى الآن حوالي 67 مليار يورو من مدفوعات تسهيل التعافي والقدرة على الصمود لعدد من الدول الأعضاء، واعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي ، تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات يورو لدعم برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى الرئيسية للتنقل الناجح في أوروبا نحو التحولات الرقمية والخضراء.